Информация за цената за Modulr (EMDR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 6.72 $ 6.72 $ 6.72 24-часов нисък $ 7.75 $ 7.75 $ 7.75 24-часов висок 24-часов нисък $ 6.72$ 6.72 $ 6.72 24-часов висок $ 7.75$ 7.75 $ 7.75 Рекорд за всички времена $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Най-ниска цена $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Промяна на цената (1ч) -5.97% Промяна на цената (1д) -0.69% Промяна на цената (7д) -29.96% Промяна на цената (7д) -29.96%

Цената в реално време за Modulr (EMDR) е$7.03. През последните 24 часа EMDR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 6.72 до най-висока стойност $ 7.75, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EMDR е $ 80.59, а най-ниската цена за всички времена е $ 3.24.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EMDR има промяна от -5.97% за последния час, -0.69% за 24 часа и -29.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Modulr (EMDR)

Пазарна капитализация $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M Циркулиращо предлагане 713.57K 713.57K 713.57K Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Modulr е $ 5.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EMDR е 713.57K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.03M.