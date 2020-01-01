Токеномика на Modern Stoic (STOIC) Открийте ключова информация за Modern Stoic (STOIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Официален уебсайт: https://stoicterminal.com/ Бяла книга: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Токеномика и анализ на цената за Modern Stoic (STOIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Modern Stoic (STOIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 289.58K $ 289.58K $ 289.58K Общо предлагане: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Циркулиращо предлагане: $ 941.17M $ 941.17M $ 941.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 307.56K $ 307.56K $ 307.56K Рекорд за всички времена: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030641 $ 0.00030641 $ 0.00030641 Научете повече за цената на Modern Stoic (STOIC)

Токеномика на Modern Stoic (STOIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Modern Stoic (STOIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STOIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STOIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STOIC, разгледайте цената в реално време на токените STOIC!

Прогноза за цената за STOIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме STOIC? Нашата страница за прогноза за цената STOIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

