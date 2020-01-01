Токеномика на Mobster (MOB)
Информация за Mobster (MOB)
Mobster is a meme/defi/nft Token build on Binance Smart Chain Platform that flawlessly blends the iconic fashion of the 70's with contemporary allure, creating a token with an air of power and success. Standing out from ordinary meme coins, Mobster introduces a unique badge of honor, symbolising strength and a no~nonsense attitude.
Mobster (MOB) comes in front when talks about unique ! to be different from the regular meme coins in the definition of a Token for Grown UP Persons ! and bringing the old times into cryptocurrency !
Mobster (MOB) has a strong community organically gathered ! Soccials legal verified, as Twitter , Tiktok under a marketing company ! Mob is listed on almost all votes platforms , updated un dexview , audited by cyberscan , listed on tokpie exchange , added credit card payment and apple pay , listed on avedex , and live coinwhatch , blockspot and many other small websites !
next steps ! Getting listed on trackers like CG and CMC , multiple partnerships with mobile games like narcos , mafiacity and more within this genre , listings on multiple CEXES , Building Mobster real world Brand , Building the Mobster Club !
Despite the name and image , Mobster(MOB) doesn't encourage any illegal activities , by the contrary Mobster aims to Transform the 'charm' of the illegal actions that many are dreaming of , into legal development through cryptocurrency !
Токеномика и анализ на цената за Mobster (MOB)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mobster (MOB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Mobster (MOB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Mobster (MOB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MOB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MOB токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOB, разгледайте цената в реално време на токените MOB!
Прогноза за цената за MOB
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOB? Нашата страница за прогноза за цената MOB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.