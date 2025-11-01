Информация за цената за MOANI (MOANI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00105316 $ 0.00118944 24-часов нисък $ 0.00105316 24-часов висок $ 0.00118944 Рекорд за всички времена $ 0.00371014 Най-ниска цена $ 0.00105316 Промяна на цената (1ч) +0.87% Промяна на цената (1д) -1.18% Промяна на цената (7д) -3.54%

Цената в реално време за MOANI (MOANI) е$0.0010908. През последните 24 часа MOANI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00105316 до най-висока стойност $ 0.00118944, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOANI е $ 0.00371014, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00105316.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOANI има промяна от +0.87% за последния час, -1.18% за 24 часа и -3.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MOANI (MOANI)

Пазарна капитализация $ 687.03K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.54M Циркулиращо предлагане 629.83M Общо предлагане 6,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MOANI е $ 687.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOANI е 629.83M, като общото предлагане е 6000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.54M.