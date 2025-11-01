БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Moaner Melter Slime днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MOANER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MOANER в MEXC сега.Цената в реално време на Moaner Melter Slime днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MOANER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MOANER в MEXC сега.

Повече за MOANER

MOANERценова информация

Какво представлява MOANER

Бяла книга MOANER

Официален уебсайт на MOANER

Токеномика на MOANER

MOANER ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Moaner Melter Slime Лого

Moaner Melter Slime цена (MOANER)

Не се намира в списъка

1 MOANER към USD - цена в реално време:

--
----
+22.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:43:00 (UTC+8)

Информация за цената за Moaner Melter Slime (MOANER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+22.61%

-36.37%

-36.37%

Цената в реално време за Moaner Melter Slime (MOANER) е--. През последните 24 часа MOANER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOANER е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOANER има промяна от -0.09% за последния час, +22.61% за 24 часа и -36.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moaner Melter Slime (MOANER)

$ 102.38K
$ 102.38K$ 102.38K

--
----

$ 102.38K
$ 102.38K$ 102.38K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Moaner Melter Slime е $ 102.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOANER е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 102.38K.

История на цените за Moaner Melter Slime (MOANER) USD

През днешния ден промяната в цената на Moaner Melter Slime към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Moaner Melter Slime към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Moaner Melter Slime към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Moaner Melter Slime към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+22.61%
30 дни$ 0-64.91%
60 дни$ 0-83.68%
90 дни$ 0--

Какво е Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Moaner Melter Slime (MOANER) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Moaner Melter Slime (USD)

Колко ще струва Moaner Melter Slime (MOANER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Moaner Melter Slime (MOANER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Moaner Melter Slime.

Проверете прогнозата за цената за Moaner Melter Slime сега!

MOANER към местни валути

Токеномика на Moaner Melter Slime (MOANER)

Разбирането на токеномиката на Moaner Melter Slime (MOANER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MOANER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Moaner Melter Slime (MOANER)

Колко струва Moaner Melter Slime (MOANER) днес?
Цената в реално време на MOANER в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MOANER към USD?
Текущата цена на MOANER към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Moaner Melter Slime?
Пазарната капитализация за MOANER е $ 102.38K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MOANER?
Циркулиращото предлагане на MOANER е 420.69B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MOANER?
MOANER постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MOANER?
MOANER достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MOANER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MOANER е -- USD.
Ще се повиши ли MOANER тази година?
MOANER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MOANER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:43:00 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Moaner Melter Slime (MOANER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,534.79
$109,534.79$109,534.79

-0.62%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,877.86
$3,877.86$3,877.86

+0.44%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02828
$0.02828$0.02828

-12.11%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

-0.32%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,877.86
$3,877.86$3,877.86

+0.44%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,534.79
$109,534.79$109,534.79

-0.62%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

-0.32%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5201
$2.5201$2.5201

-0.15%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.29
$1,087.29$1,087.29

+0.26%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09607
$0.09607$0.09607

+860.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000920
$0.000920$0.000920

+360.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000129
$0.00000129$0.00000129

+101.56%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7500
$0.7500$0.7500

+45.71%