Moaner by Matt Furie цена (MOANER)
-0.29%
+2.12%
-15.78%
-15.78%
Цената в реално време за Moaner by Matt Furie (MOANER) е$0.00004048. През последните 24 часа MOANER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003964 до най-висока стойност $ 0.00004109, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOANER е $ 0.00059949, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003964.
Що се отнася до краткосрочното представяне, MOANER има промяна от -0.29% за последния час, +2.12% за 24 часа и -15.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Moaner by Matt Furie е $ 40.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOANER е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.53K.
През днешния ден промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ -0.0000179872.
През последните 60 дни промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ -0.0000328505.
През последните 90 дни промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+2.12%
|30 дни
|$ -0.0000179872
|-44.43%
|60 дни
|$ -0.0000328505
|-81.15%
|90 дни
|$ 0
|--
Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.
Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.
This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!
Разбирането на токеномиката на Moaner by Matt Furie (MOANER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
