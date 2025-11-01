Информация за цената за Moaner by Matt Furie (MOANER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003964 $ 0.00003964 $ 0.00003964 24-часов нисък $ 0.00004109 $ 0.00004109 $ 0.00004109 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003964$ 0.00003964 $ 0.00003964 24-часов висок $ 0.00004109$ 0.00004109 $ 0.00004109 Рекорд за всички времена $ 0.00059949$ 0.00059949 $ 0.00059949 Най-ниска цена $ 0.00003964$ 0.00003964 $ 0.00003964 Промяна на цената (1ч) -0.29% Промяна на цената (1д) +2.12% Промяна на цената (7д) -15.78% Промяна на цената (7д) -15.78%

Цената в реално време за Moaner by Matt Furie (MOANER) е$0.00004048. През последните 24 часа MOANER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003964 до най-висока стойност $ 0.00004109, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOANER е $ 0.00059949, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003964.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOANER има промяна от -0.29% за последния час, +2.12% за 24 часа и -15.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moaner by Matt Furie (MOANER)

Пазарна капитализация $ 40.53K$ 40.53K $ 40.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 40.53K$ 40.53K $ 40.53K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Moaner by Matt Furie е $ 40.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOANER е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.53K.