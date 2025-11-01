БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Moaner by Matt Furie днес е 0.00004048 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MOANER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MOANER в MEXC сега.Цената в реално време на Moaner by Matt Furie днес е 0.00004048 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MOANER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MOANER в MEXC сега.

Повече за MOANER

MOANERценова информация

Какво представлява MOANER

Официален уебсайт на MOANER

Токеномика на MOANER

MOANER ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Moaner by Matt Furie Лого

Moaner by Matt Furie цена (MOANER)

Не се намира в списъка

1 MOANER към USD - цена в реално време:

--
----
+2.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Moaner by Matt Furie (MOANER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:42:53 (UTC+8)

Информация за цената за Moaner by Matt Furie (MOANER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00003964
$ 0.00003964$ 0.00003964
24-часов нисък
$ 0.00004109
$ 0.00004109$ 0.00004109
24-часов висок

$ 0.00003964
$ 0.00003964$ 0.00003964

$ 0.00004109
$ 0.00004109$ 0.00004109

$ 0.00059949
$ 0.00059949$ 0.00059949

$ 0.00003964
$ 0.00003964$ 0.00003964

-0.29%

+2.12%

-15.78%

-15.78%

Цената в реално време за Moaner by Matt Furie (MOANER) е$0.00004048. През последните 24 часа MOANER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003964 до най-висока стойност $ 0.00004109, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOANER е $ 0.00059949, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003964.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOANER има промяна от -0.29% за последния час, +2.12% за 24 часа и -15.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moaner by Matt Furie (MOANER)

$ 40.53K
$ 40.53K$ 40.53K

--
----

$ 40.53K
$ 40.53K$ 40.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Moaner by Matt Furie е $ 40.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOANER е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.53K.

История на цените за Moaner by Matt Furie (MOANER) USD

През днешния ден промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ -0.0000179872.
През последните 60 дни промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ -0.0000328505.
През последните 90 дни промяната в цената на Moaner by Matt Furie към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.12%
30 дни$ -0.0000179872-44.43%
60 дни$ -0.0000328505-81.15%
90 дни$ 0--

Какво е Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Moaner by Matt Furie (MOANER) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Moaner by Matt Furie (USD)

Колко ще струва Moaner by Matt Furie (MOANER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Moaner by Matt Furie (MOANER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Moaner by Matt Furie.

Проверете прогнозата за цената за Moaner by Matt Furie сега!

MOANER към местни валути

Токеномика на Moaner by Matt Furie (MOANER)

Разбирането на токеномиката на Moaner by Matt Furie (MOANER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MOANER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Moaner by Matt Furie (MOANER)

Колко струва Moaner by Matt Furie (MOANER) днес?
Цената в реално време на MOANER в USD е 0.00004048 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MOANER към USD?
Текущата цена на MOANER към USD е $ 0.00004048. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Moaner by Matt Furie?
Пазарната капитализация за MOANER е $ 40.53K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MOANER?
Циркулиращото предлагане на MOANER е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MOANER?
MOANER постигна ATH цена от 0.00059949 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MOANER?
MOANER достигна ATL цена от 0.00003964 USD.
Какъв е обемът на търговията на MOANER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MOANER е -- USD.
Ще се повиши ли MOANER тази година?
MOANER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MOANER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:42:53 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Moaner by Matt Furie (MOANER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,534.79
$109,534.79$109,534.79

-0.62%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,877.86
$3,877.86$3,877.86

+0.44%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02828
$0.02828$0.02828

-12.11%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

-0.32%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,877.86
$3,877.86$3,877.86

+0.44%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,534.79
$109,534.79$109,534.79

-0.62%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

-0.32%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5201
$2.5201$2.5201

-0.15%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.29
$1,087.29$1,087.29

+0.26%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000750
$0.0000750$0.0000750

+50.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09607
$0.09607$0.09607

+860.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000920
$0.000920$0.000920

+360.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000129
$0.00000129$0.00000129

+101.56%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7500
$0.7500$0.7500

+45.71%