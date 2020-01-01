Токеномика на Mner Club (LTMNER) Открийте ключова информация за Mner Club (LTMNER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mner Club (LTMNER) Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Официален уебсайт: https://www.mner.club/ Купете LTMNER сега!

Токеномика и анализ на цената за Mner Club (LTMNER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mner Club (LTMNER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Общо предлагане: $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K Циркулиращо предлагане: $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Рекорд за всички времена: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Текуща цена: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Научете повече за цената на Mner Club (LTMNER)

Токеномика на Mner Club (LTMNER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mner Club (LTMNER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LTMNER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LTMNER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LTMNER, разгледайте цената в реално време на токените LTMNER!

Прогноза за цената за LTMNER Искате ли да знаете какъв път може да поеме LTMNER? Нашата страница за прогноза за цената LTMNER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LTMNER сега!

