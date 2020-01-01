Токеномика на Mnemonics ($MNEMO) Открийте ключова информация за Mnemonics ($MNEMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mnemonics ($MNEMO) Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. While the crypto industry evolves rapidly, wealth remains concentrated among a small group of insiders. Mnemonics' mission is to break this cycle by fairly distributing rewards within the community. To align with this philosophy, the project did not conduct fundraising rounds, ensuring that the value generated by Mnemonics benefits users directly. Официален уебсайт: https://about.mnemonics-coin.com/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit?usp=sharing&ouid=107349378944485281341&rtpof=true&sd=true Купете $MNEMO сега!

Токеномика и анализ на цената за Mnemonics ($MNEMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mnemonics ($MNEMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 299.73K $ 299.73K $ 299.73K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mnemonics ($MNEMO)

Токеномика на Mnemonics ($MNEMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mnemonics ($MNEMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $MNEMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $MNEMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $MNEMO, разгледайте цената в реално време на токените $MNEMO!

Прогноза за цената за $MNEMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме $MNEMO? Нашата страница за прогноза за цената $MNEMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $MNEMO сега!

