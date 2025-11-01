Информация за цената за MLM X (MLMX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016082 $ 0.00016082 $ 0.00016082 24-часов нисък $ 0.00024113 $ 0.00024113 $ 0.00024113 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00016082$ 0.00016082 $ 0.00016082 24-часов висок $ 0.00024113$ 0.00024113 $ 0.00024113 Рекорд за всички времена $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 Най-ниска цена $ 0.00011691$ 0.00011691 $ 0.00011691 Промяна на цената (1ч) +0.88% Промяна на цената (1д) -8.69% Промяна на цената (7д) -43.18% Промяна на цената (7д) -43.18%

Цената в реално време за MLM X (MLMX) е$0.00020968. През последните 24 часа MLMX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016082 до най-висока стойност $ 0.00024113, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MLMX е $ 0.00298728, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011691.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MLMX има промяна от +0.88% за последния час, -8.69% за 24 часа и -43.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MLM X (MLMX)

Пазарна капитализация $ 210.79K$ 210.79K $ 210.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 210.79K$ 210.79K $ 210.79K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,037.4558134 999,999,037.4558134 999,999,037.4558134

Текущата пазарна капитализация на MLM X е $ 210.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MLMX е 1000.00M, като общото предлагане е 999999037.4558134. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 210.79K.