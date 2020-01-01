Токеномика на Miya (MIYA) Открийте ключова информация за Miya (MIYA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Miya (MIYA) Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age. Официален уебсайт: https://cyberangelmiya.net

Токеномика и анализ на цената за Miya (MIYA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Miya (MIYA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.06K Общо предлагане: $ 977.77M Циркулиращо предлагане: $ 977.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00257741 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Miya (MIYA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Miya (MIYA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIYA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIYA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIYA, разгледайте цената в реално време на токените MIYA!

Прогноза за цената за MIYA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MIYA? Нашата страница за прогноза за цената MIYA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MIYA сега!

