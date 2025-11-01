Информация за цената за Mixie (MIXIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.085161$ 0.085161 $ 0.085161 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Mixie (MIXIE) е$0.00352937. През последните 24 часа MIXIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIXIE е $ 0.085161, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIXIE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mixie (MIXIE)

Пазарна капитализация $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Циркулиращо предлагане 352.83M 352.83M 352.83M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mixie е $ 1.25M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIXIE е 352.83M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.53M.