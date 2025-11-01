Mitosis EOL BNB цена (MIBNB)
+0.15%
+1.24%
-2.79%
-2.79%
Цената в реално време за Mitosis EOL BNB (MIBNB) е$1,066.76. През последните 24 часа MIBNB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,040.18 до най-висока стойност $ 1,091.59, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIBNB е $ 1,341.21, а най-ниската цена за всички времена е $ 824.92.
Що се отнася до краткосрочното представяне, MIBNB има промяна от +0.15% за последния час, +1.24% за 24 часа и -2.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Mitosis EOL BNB е $ 3.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIBNB е 3.02K, като общото предлагане е 3024.326348293937. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.23M.
През днешния ден промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ +13.09.
През последните 30 дни промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ +53.2091353920.
През последните 60 дни промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ +287.2593729960.
През последните 90 дни промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +13.09
|+1.24%
|30 дни
|$ +53.2091353920
|+4.99%
|60 дни
|$ +287.2593729960
|+26.93%
|90 дни
|$ 0
|--
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
