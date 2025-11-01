БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Mitosis EOL BNB днес е 1,066.76 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MIBNB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MIBNB в MEXC сега.Цената в реално време на Mitosis EOL BNB днес е 1,066.76 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MIBNB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MIBNB в MEXC сега.

Повече за MIBNB

MIBNBценова информация

Какво представлява MIBNB

Официален уебсайт на MIBNB

Токеномика на MIBNB

MIBNB ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Mitosis EOL BNB Лого

Mitosis EOL BNB цена (MIBNB)

Не се намира в списъка

1 MIBNB към USD - цена в реално време:

$1,066.76
$1,066.76$1,066.76
+1.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:00:10 (UTC+8)

Информация за цената за Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1,040.18
$ 1,040.18$ 1,040.18
24-часов нисък
$ 1,091.59
$ 1,091.59$ 1,091.59
24-часов висок

$ 1,040.18
$ 1,040.18$ 1,040.18

$ 1,091.59
$ 1,091.59$ 1,091.59

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

+0.15%

+1.24%

-2.79%

-2.79%

Цената в реално време за Mitosis EOL BNB (MIBNB) е$1,066.76. През последните 24 часа MIBNB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,040.18 до най-висока стойност $ 1,091.59, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIBNB е $ 1,341.21, а най-ниската цена за всички времена е $ 824.92.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIBNB има промяна от +0.15% за последния час, +1.24% за 24 часа и -2.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

--
----

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

3.02K
3.02K 3.02K

3,024.326348293937
3,024.326348293937 3,024.326348293937

Текущата пазарна капитализация на Mitosis EOL BNB е $ 3.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIBNB е 3.02K, като общото предлагане е 3024.326348293937. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.23M.

История на цените за Mitosis EOL BNB (MIBNB) USD

През днешния ден промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ +13.09.
През последните 30 дни промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ +53.2091353920.
През последните 60 дни промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ +287.2593729960.
През последните 90 дни промяната в цената на Mitosis EOL BNB към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +13.09+1.24%
30 дни$ +53.2091353920+4.99%
60 дни$ +287.2593729960+26.93%
90 дни$ 0--

Какво е Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Mitosis EOL BNB (USD)

Колко ще струва Mitosis EOL BNB (MIBNB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mitosis EOL BNB (MIBNB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mitosis EOL BNB.

Проверете прогнозата за цената за Mitosis EOL BNB сега!

MIBNB към местни валути

Токеномика на Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Разбирането на токеномиката на Mitosis EOL BNB (MIBNB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MIBNB сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Колко струва Mitosis EOL BNB (MIBNB) днес?
Цената в реално време на MIBNB в USD е 1,066.76 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MIBNB към USD?
Текущата цена на MIBNB към USD е $ 1,066.76. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mitosis EOL BNB?
Пазарната капитализация за MIBNB е $ 3.23M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MIBNB?
Циркулиращото предлагане на MIBNB е 3.02K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MIBNB?
MIBNB постигна ATH цена от 1,341.21 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MIBNB?
MIBNB достигна ATL цена от 824.92 USD.
Какъв е обемът на търговията на MIBNB?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MIBNB е -- USD.
Ще се повиши ли MIBNB тази година?
MIBNB може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MIBNB за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:00:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,445.74
$109,445.74$109,445.74

-0.70%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.98
$3,852.98$3,852.98

-0.20%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02768
$0.02768$0.02768

-13.98%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.98
$3,852.98$3,852.98

-0.20%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,445.74
$109,445.74$109,445.74

-0.70%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5222
$2.5222$2.5222

-0.07%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.66
$1,081.66$1,081.66

-0.24%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000745
$0.0000745$0.0000745

+49.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09177
$0.09177$0.09177

+817.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000621
$0.000621$0.000621

+210.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00032
$0.00032$0.00032

+77.77%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000100
$0.00000100$0.00000100

+56.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0036
$0.0036$0.0036

+44.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%