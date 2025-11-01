Информация за цената за Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1,040.18 $ 1,040.18 $ 1,040.18 24-часов нисък $ 1,091.59 $ 1,091.59 $ 1,091.59 24-часов висок 24-часов нисък $ 1,040.18$ 1,040.18 $ 1,040.18 24-часов висок $ 1,091.59$ 1,091.59 $ 1,091.59 Рекорд за всички времена $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 Най-ниска цена $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) +1.24% Промяна на цената (7д) -2.79% Промяна на цената (7д) -2.79%

Цената в реално време за Mitosis EOL BNB (MIBNB) е$1,066.76. През последните 24 часа MIBNB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,040.18 до най-висока стойност $ 1,091.59, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIBNB е $ 1,341.21, а най-ниската цена за всички времена е $ 824.92.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIBNB има промяна от +0.15% за последния час, +1.24% за 24 часа и -2.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Пазарна капитализация $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M Циркулиращо предлагане 3.02K 3.02K 3.02K Общо предлагане 3,024.326348293937 3,024.326348293937 3,024.326348293937

Текущата пазарна капитализация на Mitosis EOL BNB е $ 3.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIBNB е 3.02K, като общото предлагане е 3024.326348293937. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.23M.