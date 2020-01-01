Токеномика на Mito (MITO) Открийте ключова информация за Mito (MITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mito (MITO) MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol. With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability. Официален уебсайт: https://www.mito.gg/ Бяла книга: https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg Купете MITO сега!

Токеномика и анализ на цената за Mito (MITO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mito (MITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.15M $ 16.15M $ 16.15M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 76.97M $ 76.97M $ 76.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 104.92M $ 104.92M $ 104.92M Рекорд за всички времена: $ 0.706718 $ 0.706718 $ 0.706718 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.194087 $ 0.194087 $ 0.194087 Текуща цена: $ 0.209849 $ 0.209849 $ 0.209849 Научете повече за цената на Mito (MITO)

Токеномика на Mito (MITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mito (MITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MITO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MITO, разгледайте цената в реално време на токените MITO!

Прогноза за цената за MITO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MITO? Нашата страница за прогноза за цената MITO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MITO сега!

