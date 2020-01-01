Токеномика на Mithrandir Token (MITHR) Открийте ключова информация за Mithrandir Token (MITHR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mithrandir Token (MITHR) The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Официален уебсайт: https://www.mithr.io/ Бяла книга: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Купете MITHR сега!

Токеномика и анализ на цената за Mithrandir Token (MITHR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mithrandir Token (MITHR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 153.41K $ 153.41K $ 153.41K Общо предлагане: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Циркулиращо предлагане: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Рекорд за всички времена: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Текуща цена: $ 0.00552342 $ 0.00552342 $ 0.00552342 Научете повече за цената на Mithrandir Token (MITHR)

Токеномика на Mithrandir Token (MITHR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mithrandir Token (MITHR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MITHR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MITHR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MITHR, разгледайте цената в реално време на токените MITHR!

Прогноза за цената за MITHR Искате ли да знаете какъв път може да поеме MITHR? Нашата страница за прогноза за цената MITHR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MITHR сега!

