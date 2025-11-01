Информация за цената за MITCH (IDRAWLINE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.14% Промяна на цената (1д) +4.29% Промяна на цената (7д) -6.79% Промяна на цената (7д) -6.79%

Цената в реално време за MITCH (IDRAWLINE) е--. През последните 24 часа IDRAWLINE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IDRAWLINE е $ 0.03880398, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IDRAWLINE има промяна от +1.14% за последния час, +4.29% за 24 часа и -6.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MITCH (IDRAWLINE)

Пазарна капитализация $ 718.21K$ 718.21K $ 718.21K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 718.21K$ 718.21K $ 718.21K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Текущата пазарна капитализация на MITCH е $ 718.21K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IDRAWLINE е 1000.00M, като общото предлагане е 999999922.888952. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 718.21K.