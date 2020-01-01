Токеномика на Miss Kaka (KAKA) Открийте ключова информация за Miss Kaka (KAKA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Miss Kaka (KAKA) Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today Официален уебсайт: https://kakacoin.vip/ Купете KAKA сега!

Токеномика и анализ на цената за Miss Kaka (KAKA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Miss Kaka (KAKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 71.08K $ 71.08K $ 71.08K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.08K $ 71.08K $ 71.08K Рекорд за всички времена: $ 0.00198218 $ 0.00198218 $ 0.00198218 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Miss Kaka (KAKA)

Токеномика на Miss Kaka (KAKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Miss Kaka (KAKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAKA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAKA, разгледайте цената в реално време на токените KAKA!

Прогноза за цената за KAKA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAKA? Нашата страница за прогноза за цената KAKA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAKA сега!

