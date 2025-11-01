Информация за цената за mirrorstage (MS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0
24-часов нисък $ 0
24-часов висок $ 0
Рекорд за всички времена $ 0.0016399
Най-ниска цена $ 0
Промяна на цената (1ч) -0.30%
Промяна на цената (1д) +1.01%
Промяна на цената (7д) -0.78%

Цената в реално време за mirrorstage (MS) е--. През последните 24 часа MS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MS е $ 0.0016399, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MS има промяна от -0.30% за последния час, +1.01% за 24 часа и -0.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за mirrorstage (MS)

Пазарна капитализация $ 261.45K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 261.45K
Циркулиращо предлагане 999.67M
Общо предлагане 999,666,465.516352

Текущата пазарна капитализация на mirrorstage е $ 261.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MS е 999.67M, като общото предлагане е 999666465.516352. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 261.45K.