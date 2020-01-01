Токеномика на Miraya 7f (M7F) Открийте ключова информация за Miraya 7f (M7F), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Miraya 7f (M7F) Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Официален уебсайт: https://www.miraya7f.com Бяла книга: https://docs.miraya7f.com Купете M7F сега!

Токеномика и анализ на цената за Miraya 7f (M7F) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Miraya 7f (M7F), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Общо предлагане: $ 997.62M $ 997.62M $ 997.62M Циркулиращо предлагане: $ 997.62M $ 997.62M $ 997.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Miraya 7f (M7F)

Токеномика на Miraya 7f (M7F): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Miraya 7f (M7F) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой M7F токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой M7F токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на M7F, разгледайте цената в реално време на токените M7F!

