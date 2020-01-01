Токеномика на Mirada AI (MIRX) Открийте ключова информация за Mirada AI (MIRX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mirada AI (MIRX) Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Официален уебсайт: https://mirada.ai Бяла книга: https://mirada.ai/whitepaper Купете MIRX сега!

Токеномика и анализ на цената за Mirada AI (MIRX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mirada AI (MIRX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.82K $ 2.82K $ 2.82K Общо предлагане: $ 988.94M $ 988.94M $ 988.94M Циркулиращо предлагане: $ 69.83M $ 69.83M $ 69.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.97K $ 39.97K $ 39.97K Рекорд за всички времена: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mirada AI (MIRX)

Токеномика на Mirada AI (MIRX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mirada AI (MIRX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIRX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIRX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIRX, разгледайте цената в реално време на токените MIRX!

