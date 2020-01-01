Токеномика на Miracle Play (MPT) Открийте ключова информация за Miracle Play (MPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Miracle Play (MPT) Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Официален уебсайт: https://miracleplay.gg/ Бяла книга: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Купете MPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Miracle Play (MPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Miracle Play (MPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.70M $ 10.70M $ 10.70M Общо предлагане: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Циркулиращо предлагане: $ 852.82M $ 852.82M $ 852.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.10M $ 13.10M $ 13.10M Рекорд за всички времена: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Текуща цена: $ 0.01254731 $ 0.01254731 $ 0.01254731 Научете повече за цената на Miracle Play (MPT)

Токеномика на Miracle Play (MPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Miracle Play (MPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MPT, разгледайте цената в реално време на токените MPT!

