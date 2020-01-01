Токеномика на Minty Girl (MINTYGIRL) Открийте ключова информация за Minty Girl (MINTYGIRL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Minty Girl (MINTYGIRL) This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) Официален уебсайт: https://www.mintygirl.fun/ Купете MINTYGIRL сега!

Токеномика и анализ на цената за Minty Girl (MINTYGIRL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Minty Girl (MINTYGIRL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.69K $ 8.69K $ 8.69K Общо предлагане: $ 993.41M $ 993.41M $ 993.41M Циркулиращо предлагане: $ 964.23M $ 964.23M $ 964.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.95K $ 8.95K $ 8.95K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Minty Girl (MINTYGIRL)

Токеномика на Minty Girl (MINTYGIRL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Minty Girl (MINTYGIRL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MINTYGIRL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MINTYGIRL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MINTYGIRL, разгледайте цената в реално време на токените MINTYGIRL!

