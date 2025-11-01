Информация за цената за Mintra (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000865 $ 0.0000865 $ 0.0000865 24-часов нисък $ 0.00008996 $ 0.00008996 $ 0.00008996 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000865$ 0.0000865 $ 0.0000865 24-часов висок $ 0.00008996$ 0.00008996 $ 0.00008996 Рекорд за всички времена $ 0.00898646$ 0.00898646 $ 0.00898646 Най-ниска цена $ 0.00007401$ 0.00007401 $ 0.00007401 Промяна на цената (1ч) +0.78% Промяна на цената (1д) +4.00% Промяна на цената (7д) -10.87% Промяна на цената (7д) -10.87%

Цената в реално време за Mintra (MINT) е$0.00008996. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000865 до най-висока стойност $ 0.00008996, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 0.00898646, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007401.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от +0.78% за последния час, +4.00% за 24 часа и -10.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mintra (MINT)

Пазарна капитализация $ 213.95K$ 213.95K $ 213.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 213.95K$ 213.95K $ 213.95K Циркулиращо предлагане 2.38B 2.38B 2.38B Общо предлагане 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Текущата пазарна капитализация на Mintra е $ 213.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 2.38B, като общото предлагане е 2378194230.391. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 213.95K.