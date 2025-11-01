Информация за цената за Mintana (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.08% Промяна на цената (7д) +1.08%

Цената в реално време за Mintana (MINT) е--. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mintana (MINT)

Пазарна капитализация $ 18.69K$ 18.69K $ 18.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.69K$ 18.69K $ 18.69K Циркулиращо предлагане 999.66M 999.66M 999.66M Общо предлагане 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943

Текущата пазарна капитализация на Mintana е $ 18.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 999.66M, като общото предлагане е 999659389.0192943. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.69K.