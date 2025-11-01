Информация за цената за Mint Club V1 (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -3.33% Промяна на цената (1д) +11.49% Промяна на цената (7д) +12.12% Промяна на цената (7д) +12.12%

Цената в реално време за Mint Club V1 (MINT) е--. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от -3.33% за последния час, +11.49% за 24 часа и +12.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mint Club V1 (MINT)

Пазарна капитализация $ 426.01K$ 426.01K $ 426.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 426.01K$ 426.01K $ 426.01K Циркулиращо предлагане 1.15T 1.15T 1.15T Общо предлагане 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mint Club V1 е $ 426.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 1.15T, като общото предлагане е 1149363840000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 426.01K.