Цената в реално време на Mint Blockchain днес е 0.00248858 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MINT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MINT в MEXC сега.

1 MINT към USD - цена в реално време:

$0.00249036
$0.00249036
-10.60%1D
mexc
USD
Mint Blockchain (MINT) Ценова графика на живо
Информация за цената за Mint Blockchain (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00248235
$ 0.00248235
24-часов нисък
$ 0.00287545
$ 0.00287545
24-часов висок

$ 0.00248235
$ 0.00248235

$ 0.00287545
$ 0.00287545

$ 0.079854
$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984

-0.57%

-10.69%

-5.90%

-5.90%

Цената в реално време за Mint Blockchain (MINT) е$0.00248858. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00248235 до най-висока стойност $ 0.00287545, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 0.079854, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00144984.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от -0.57% за последния час, -10.69% за 24 часа и -5.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mint Blockchain (MINT)

$ 487.99K
$ 487.99K

--
--

$ 2.49M
$ 2.49M

195.95M
195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956

Текущата пазарна капитализация на Mint Blockchain е $ 487.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 195.95M, като общото предлагане е 999999999.5153956. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.49M.

История на цените за Mint Blockchain (MINT) USD

През днешния ден промяната в цената на Mint Blockchain към USD беше $ -0.000297940856583853.
През последните 30 дни промяната в цената на Mint Blockchain към USD беше $ -0.0006165153.
През последните 60 дни промяната в цената на Mint Blockchain към USD беше $ -0.0010718373.
През последните 90 дни промяната в цената на Mint Blockchain към USD беше $ -0.00843749852451084.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000297940856583853-10.69%
30 дни$ -0.0006165153-24.77%
60 дни$ -0.0010718373-43.07%
90 дни$ -0.00843749852451084-77.22%

Какво е Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Mint Blockchain (USD)

Колко ще струва Mint Blockchain (MINT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mint Blockchain (MINT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mint Blockchain.

Проверете прогнозата за цената за Mint Blockchain сега!

MINT към местни валути

Токеномика на Mint Blockchain (MINT)

Разбирането на токеномиката на Mint Blockchain (MINT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MINT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mint Blockchain (MINT)

Колко струва Mint Blockchain (MINT) днес?
Цената в реално време на MINT в USD е 0.00248858 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MINT към USD?
Текущата цена на MINT към USD е $ 0.00248858. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mint Blockchain?
Пазарната капитализация за MINT е $ 487.99K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MINT?
Циркулиращото предлагане на MINT е 195.95M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MINT?
MINT постигна ATH цена от 0.079854 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MINT?
MINT достигна ATL цена от 0.00144984 USD.
Какъв е обемът на търговията на MINT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MINT е -- USD.
Ще се повиши ли MINT тази година?
MINT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MINT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Mint Blockchain (MINT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,893.76

$3,890.86

$0.02819

$188.43

$1.0004

$3,890.86

$109,893.76

$188.43

$2.5380

$1,088.79

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000695

$0.09632

$0.000931

$0.0042

$0.00026

$0.00000095

$0.5964

