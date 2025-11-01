Информация за цената за Mint Blockchain (MINT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00248235 $ 0.00248235 $ 0.00248235 24-часов нисък $ 0.00287545 $ 0.00287545 $ 0.00287545 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00248235$ 0.00248235 $ 0.00248235 24-часов висок $ 0.00287545$ 0.00287545 $ 0.00287545 Рекорд за всички времена $ 0.079854$ 0.079854 $ 0.079854 Най-ниска цена $ 0.00144984$ 0.00144984 $ 0.00144984 Промяна на цената (1ч) -0.57% Промяна на цената (1д) -10.69% Промяна на цената (7д) -5.90% Промяна на цената (7д) -5.90%

Цената в реално време за Mint Blockchain (MINT) е$0.00248858. През последните 24 часа MINT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00248235 до най-висока стойност $ 0.00287545, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINT е $ 0.079854, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00144984.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINT има промяна от -0.57% за последния час, -10.69% за 24 часа и -5.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mint Blockchain (MINT)

Пазарна капитализация $ 487.99K$ 487.99K $ 487.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Циркулиращо предлагане 195.95M 195.95M 195.95M Общо предлагане 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Текущата пазарна капитализация на Mint Blockchain е $ 487.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINT е 195.95M, като общото предлагане е 999999999.5153956. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.49M.