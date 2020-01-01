Токеномика на Mini GOUT (MINIGOUT) Открийте ключова информация за Mini GOUT (MINIGOUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mini GOUT (MINIGOUT) MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts. Официален уебсайт: https://minigout.com/ Купете MINIGOUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Mini GOUT (MINIGOUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mini GOUT (MINIGOUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 114.49K $ 114.49K $ 114.49K Общо предлагане: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B Циркулиращо предлагане: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 114.49K $ 114.49K $ 114.49K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mini GOUT (MINIGOUT)

Токеномика на Mini GOUT (MINIGOUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mini GOUT (MINIGOUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MINIGOUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MINIGOUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MINIGOUT, разгледайте цената в реално време на токените MINIGOUT!

Прогноза за цената за MINIGOUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме MINIGOUT? Нашата страница за прогноза за цената MINIGOUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MINIGOUT сега!

