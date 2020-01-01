Токеномика на MineTard AI (MTARD) Открийте ключова информация за MineTard AI (MTARD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MineTard AI (MTARD) MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content. Официален уебсайт: https://mtard.ai/ Купете MTARD сега!

Токеномика и анализ на цената за MineTard AI (MTARD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MineTard AI (MTARD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 87.48K $ 87.48K $ 87.48K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 87.48K $ 87.48K $ 87.48K Рекорд за всички времена: $ 0.0090891 $ 0.0090891 $ 0.0090891 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MineTard AI (MTARD)

Токеномика на MineTard AI (MTARD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MineTard AI (MTARD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTARD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTARD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTARD, разгледайте цената в реално време на токените MTARD!

Прогноза за цената за MTARD Искате ли да знаете какъв път може да поеме MTARD? Нашата страница за прогноза за цената MTARD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MTARD сега!

