Токеномика на Minerva Wallet (MIVA) Открийте ключова информация за Minerva Wallet (MIVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Minerva Wallet (MIVA) The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Официален уебсайт: https://minerva.digital/ Купете MIVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Minerva Wallet (MIVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Minerva Wallet (MIVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.37K $ 25.37K $ 25.37K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Рекорд за всички времена: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00183544 $ 0.00183544 $ 0.00183544 Текуща цена: $ 0.00187018 $ 0.00187018 $ 0.00187018 Научете повече за цената на Minerva Wallet (MIVA)

Токеномика на Minerva Wallet (MIVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Minerva Wallet (MIVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIVA, разгледайте цената в реално време на токените MIVA!

Прогноза за цената за MIVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MIVA? Нашата страница за прогноза за цената MIVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MIVA сега!

