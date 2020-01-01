Токеномика на Mineral Vault I Security Token (MNRL) Открийте ключова информация за Mineral Vault I Security Token (MNRL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mineral Vault I Security Token (MNRL) Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Официален уебсайт: https://mineralvault.io/ Купете MNRL сега!

Токеномика и анализ на цената за Mineral Vault I Security Token (MNRL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mineral Vault I Security Token (MNRL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Рекорд за всички времена: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.976083 $ 0.976083 $ 0.976083 Текуща цена: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Научете повече за цената на Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Токеномика на Mineral Vault I Security Token (MNRL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mineral Vault I Security Token (MNRL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNRL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNRL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNRL, разгледайте цената в реално време на токените MNRL!

Прогноза за цената за MNRL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNRL? Нашата страница за прогноза за цената MNRL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNRL сега!

