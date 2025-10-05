Информация за цената за Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 24-часов нисък $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 24-часов висок $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 Рекорд за всички времена $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Най-ниска цена $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.08% Промяна на цената (7д) -0.08% Промяна на цената (7д) -0.08%

Цената в реално време за Mineral Vault I Security Token (MNRL) е$0.995762. През последните 24 часа MNRL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.991638 до най-висока стойност $ 0.996744, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MNRL е $ 1.008, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.974445.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MNRL има промяна от -- за последния час, -0.08% за 24 часа и -0.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Пазарна капитализация $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Циркулиращо предлагане 2.28M 2.28M 2.28M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mineral Vault I Security Token е $ 2.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MNRL е 2.28M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.96M.