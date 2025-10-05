Цената в реално време на Mineral Vault I Security Token днес е 0.995762 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MNRL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MNRL в MEXC сега.Цената в реално време на Mineral Vault I Security Token днес е 0.995762 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MNRL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MNRL в MEXC сега.

1 MNRL към USD - цена в реално време:

$0.995762
0.00%1D
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:10 (UTC+8)

Информация за цената за Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.991638
24-часов нисък
$ 0.996744
24-часов висок

$ 0.991638
$ 0.996744
$ 1.008
$ 0.974445
-0.08%

-0.08%

-0.08%

Цената в реално време за Mineral Vault I Security Token (MNRL) е$0.995762. През последните 24 часа MNRL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.991638 до най-висока стойност $ 0.996744, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MNRL е $ 1.008, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.974445.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MNRL има промяна от -- за последния час, -0.08% за 24 часа и -0.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mineral Vault I Security Token е $ 2.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MNRL е 2.28M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.96M.

История на цените за Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD

През днешния ден промяната в цената на Mineral Vault I Security Token към USD беше $ -0.0008424474659595.
През последните 30 дни промяната в цената на Mineral Vault I Security Token към USD беше $ -0.0041092110.
През последните 60 дни промяната в цената на Mineral Vault I Security Token към USD беше $ +0.0163907404.
През последните 90 дни промяната в цената на Mineral Vault I Security Token към USD беше $ -0.0039961982751806.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0008424474659595-0.08%
30 дни$ -0.0041092110-0.41%
60 дни$ +0.0163907404+1.65%
90 дни$ -0.0039961982751806-0.39%

Какво е Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Mineral Vault I Security Token (USD)

Колко ще струва Mineral Vault I Security Token (MNRL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mineral Vault I Security Token (MNRL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mineral Vault I Security Token.

Проверете прогнозата за цената за Mineral Vault I Security Token сега!

MNRL към местни валути

Токеномика на Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Разбирането на токеномиката на Mineral Vault I Security Token (MNRL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MNRL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Колко струва Mineral Vault I Security Token (MNRL) днес?
Цената в реално време на MNRL в USD е 0.995762 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MNRL към USD?
Текущата цена на MNRL към USD е $ 0.995762. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mineral Vault I Security Token?
Пазарната капитализация за MNRL е $ 2.27M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MNRL?
Циркулиращото предлагане на MNRL е 2.28M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MNRL?
MNRL постигна ATH цена от 1.008 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MNRL?
MNRL достигна ATL цена от 0.974445 USD.
Какъв е обемът на търговията на MNRL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MNRL е -- USD.
Ще се повиши ли MNRL тази година?
MNRL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MNRL за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.