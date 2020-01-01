Токеномика на Mineable (MNB) Открийте ключова информация за Mineable (MNB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mineable (MNB) What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. Официален уебсайт: https://mineable.io Бяла книга: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/ Купете MNB сега!

Токеномика и анализ на цената за Mineable (MNB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mineable (MNB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.19K $ 13.19K $ 13.19K Общо предлагане: $ 682.29M $ 682.29M $ 682.29M Циркулиращо предлагане: $ 599.43M $ 599.43M $ 599.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.01K $ 15.01K $ 15.01K Рекорд за всички времена: $ 0.124163 $ 0.124163 $ 0.124163 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mineable (MNB)

Токеномика на Mineable (MNB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mineable (MNB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNB, разгледайте цената в реално време на токените MNB!

Прогноза за цената за MNB Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNB? Нашата страница за прогноза за цената MNB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNB сега!

