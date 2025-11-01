Информация за цената за Mine Blue (MB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01509477 $ 0.01509477 $ 0.01509477 24-часов нисък $ 0.04097818 $ 0.04097818 $ 0.04097818 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01509477$ 0.01509477 $ 0.01509477 24-часов висок $ 0.04097818$ 0.04097818 $ 0.04097818 Рекорд за всички времена $ 0.059998$ 0.059998 $ 0.059998 Най-ниска цена $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +57.76% Промяна на цената (7д) +9.54% Промяна на цената (7д) +9.54%

Цената в реално време за Mine Blue (MB) е$0.04097561. През последните 24 часа MB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01509477 до най-висока стойност $ 0.04097818, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MB е $ 0.059998, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01399899.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MB има промяна от +0.00% за последния час, +57.76% за 24 часа и +9.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mine Blue (MB)

Пазарна капитализация $ 58.91M$ 58.91M $ 58.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 409.75M$ 409.75M $ 409.75M Циркулиращо предлагане 1.44B 1.44B 1.44B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mine Blue е $ 58.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MB е 1.44B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 409.75M.