Информация за цената за mindworms (MINDWORMS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002774 24-часов нисък $ 0.00004164 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00056254 Най-ниска цена $ 0.00002629 Промяна на цената (1ч) +0.99% Промяна на цената (1д) +11.56% Промяна на цената (7д) -14.19%

Цената в реално време за mindworms (MINDWORMS) е$0.00003275. През последните 24 часа MINDWORMS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002774 до най-висока стойност $ 0.00004164, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINDWORMS е $ 0.00056254, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINDWORMS има промяна от +0.99% за последния час, +11.56% за 24 часа и -14.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за mindworms (MINDWORMS)

Пазарна капитализация $ 32.68K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 32.68K Циркулиращо предлагане 998.01M Общо предлагане 998,014,104.732334

Текущата пазарна капитализация на mindworms е $ 32.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINDWORMS е 998.01M, като общото предлагане е 998014104.732334. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.68K.