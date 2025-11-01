Информация за цената за mindshare (MINDSHARE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00036629 - $ 0.00045701
24-часов нисък: $ 0.00036629
24-часов висок: $ 0.00045701
Рекорд за всички времена: $ 0.00243364
Най-ниска цена: $ 0.00036629
Промяна на цената (1ч): +0.18%
Промяна на цената (1д): +10.38%
Промяна на цената (7д): -26.84%

Цената в реално време за mindshare (MINDSHARE) е$0.00041942. През последните 24 часа MINDSHARE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00036629 до най-висока стойност $ 0.00045701, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MINDSHARE е $ 0.00243364, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00036629.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MINDSHARE има промяна от +0.18% за последния час, +10.38% за 24 часа и -26.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за mindshare (MINDSHARE)

Пазарна капитализация: $ 418.10K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 418.10K
Циркулиращо предлагане: 999.95M
Общо предлагане: 999,949,315.206204

Текущата пазарна капитализация на mindshare е $ 418.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MINDSHARE е 999.95M, като общото предлагане е 999949315.206204. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 418.10K.