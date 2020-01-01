Токеномика на Mind Body Soul (MBS) Открийте ключова информация за Mind Body Soul (MBS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Официален уебсайт: https://mbstoken.live/ Бяла книга: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Купете MBS сега!

Токеномика и анализ на цената за Mind Body Soul (MBS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mind Body Soul (MBS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Общо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Рекорд за всички времена: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.359118 $ 0.359118 $ 0.359118 Текуща цена: $ 0.475773 $ 0.475773 $ 0.475773 Научете повече за цената на Mind Body Soul (MBS)

Токеномика на Mind Body Soul (MBS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mind Body Soul (MBS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBS, разгледайте цената в реално време на токените MBS!

Прогноза за цената за MBS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBS? Нашата страница за прогноза за цената MBS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MBS сега!

