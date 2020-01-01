Токеномика на MILEI Token (MILEI) Открийте ключова информация за MILEI Token (MILEI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MILEI Token (MILEI) Embodying the spirit of free-market economics, $MILEI is a true libertarian experiment. Operating with 0% taxes, we've started from scratch to create a token that promotes transparent, unrestricted exchange and market-based valuations. The entire token supply has been directly placed in the liquidity pool and the LP will remain locked until October 23, 2027 (the entire presidency of Javier Milei), maintaining the integrity of free trade. Официален уебсайт: https://mileitoken.xyz/ Бяла книга: https://mileitoken.xyz/president Купете MILEI сега!

Токеномика и анализ на цената за MILEI Token (MILEI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MILEI Token (MILEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 121.37K $ 121.37K $ 121.37K Рекорд за всички времена: $ 0.378642 $ 0.378642 $ 0.378642 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00681259 $ 0.00681259 $ 0.00681259 Текуща цена: $ 0.01213326 $ 0.01213326 $ 0.01213326 Научете повече за цената на MILEI Token (MILEI)

Токеномика на MILEI Token (MILEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MILEI Token (MILEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MILEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MILEI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MILEI, разгледайте цената в реално време на токените MILEI!

Прогноза за цената за MILEI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MILEI? Нашата страница за прогноза за цената MILEI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MILEI сега!

