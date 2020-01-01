Токеномика на MILEI Solana (MILEI) Открийте ключова информация за MILEI Solana (MILEI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MILEI Solana (MILEI) MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Официален уебсайт: https://mileicoin.web.app/ Бяла книга: https://mileicoin.web.app/ Купете MILEI сега!

Токеномика и анализ на цената за MILEI Solana (MILEI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MILEI Solana (MILEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.42K $ 19.42K $ 19.42K Общо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.42K $ 19.42K $ 19.42K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на MILEI Solana (MILEI)

Токеномика на MILEI Solana (MILEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MILEI Solana (MILEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MILEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MILEI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MILEI, разгледайте цената в реално време на токените MILEI!

Прогноза за цената за MILEI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MILEI? Нашата страница за прогноза за цената MILEI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MILEI сега!

