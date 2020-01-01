Токеномика на Milady Wif Hat (LADYF) Открийте ключова информация за Milady Wif Hat (LADYF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Milady Wif Hat (LADYF) Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token. $LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat. Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat! Официален уебсайт: https://ladyf.xyz/ Купете LADYF сега!

Токеномика и анализ на цената за Milady Wif Hat (LADYF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Milady Wif Hat (LADYF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Milady Wif Hat (LADYF)

Токеномика на Milady Wif Hat (LADYF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Milady Wif Hat (LADYF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LADYF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LADYF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LADYF, разгледайте цената в реално време на токените LADYF!

Прогноза за цената за LADYF Искате ли да знаете какъв път може да поеме LADYF? Нашата страница за прогноза за цената LADYF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LADYF сега!

