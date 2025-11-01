Информация за цената за Mike (MIKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001574 $ 0.00001574 $ 0.00001574 24-часов нисък $ 0.00001733 $ 0.00001733 $ 0.00001733 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001574$ 0.00001574 $ 0.00001574 24-часов висок $ 0.00001733$ 0.00001733 $ 0.00001733 Рекорд за всички времена $ 0.00013531$ 0.00013531 $ 0.00013531 Най-ниска цена $ 0.00001514$ 0.00001514 $ 0.00001514 Промяна на цената (1ч) +0.14% Промяна на цената (1д) -5.42% Промяна на цената (7д) -5.93% Промяна на цената (7д) -5.93%

Цената в реално време за Mike (MIKE) е$0.00001592. През последните 24 часа MIKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001574 до най-висока стойност $ 0.00001733, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIKE е $ 0.00013531, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001514.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIKE има промяна от +0.14% за последния час, -5.42% за 24 часа и -5.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mike (MIKE)

Пазарна капитализация $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mike е $ 15.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIKE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.92K.