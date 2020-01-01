Токеномика на Mikawa Inu (SHIKOKU) Открийте ключова информация за Mikawa Inu (SHIKOKU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mikawa Inu (SHIKOKU) Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Официален уебсайт: https://www.mikawainu.com/ Бяла книга: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper Купете SHIKOKU сега!

Токеномика и анализ на цената за Mikawa Inu (SHIKOKU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mikawa Inu (SHIKOKU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 129.06K $ 129.06K $ 129.06K Общо предлагане: $ 998.89T $ 998.89T $ 998.89T Циркулиращо предлагане: $ 998.89T $ 998.89T $ 998.89T FDV (оценка при пълна реализация): $ 129.06K $ 129.06K $ 129.06K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Mikawa Inu (SHIKOKU)

Токеномика на Mikawa Inu (SHIKOKU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mikawa Inu (SHIKOKU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIKOKU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIKOKU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIKOKU, разгледайте цената в реално време на токените SHIKOKU!

Прогноза за цената за SHIKOKU Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIKOKU? Нашата страница за прогноза за цената SHIKOKU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIKOKU сега!

