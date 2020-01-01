Токеномика на Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Открийте ключова информация за Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Официален уебсайт: https://miharu.wtf/ Купете $MIHARU сега!

Токеномика и анализ на цената за Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Общо предлагане: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Циркулиращо предлагане: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Рекорд за всички времена: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Токеномика на Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $MIHARU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $MIHARU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $MIHARU, разгледайте цената в реално време на токените $MIHARU!

Прогноза за цената за $MIHARU Искате ли да знаете какъв път може да поеме $MIHARU? Нашата страница за прогноза за цената $MIHARU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $MIHARU сега!

