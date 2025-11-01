Информация за цената за MightFly (MIGHTFLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001865 $ 0.00001865 $ 0.00001865 24-часов нисък $ 0.00001926 $ 0.00001926 $ 0.00001926 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001865$ 0.00001865 $ 0.00001865 24-часов висок $ 0.00001926$ 0.00001926 $ 0.00001926 Рекорд за всички времена $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Най-ниска цена $ 0.00001782$ 0.00001782 $ 0.00001782 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +1.36% Промяна на цената (7д) -5.76% Промяна на цената (7д) -5.76%

Цената в реално време за MightFly (MIGHTFLY) е$0.00001891. През последните 24 часа MIGHTFLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001865 до най-висока стойност $ 0.00001926, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIGHTFLY е $ 0.00586293, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001782.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIGHTFLY има промяна от -1.10% за последния час, +1.36% за 24 часа и -5.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MightFly (MIGHTFLY)

Пазарна капитализация $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Циркулиращо предлагане 999.86M 999.86M 999.86M Общо предлагане 999,856,117.479251 999,856,117.479251 999,856,117.479251

Текущата пазарна капитализация на MightFly е $ 18.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIGHTFLY е 999.86M, като общото предлагане е 999856117.479251. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.91K.