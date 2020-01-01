Токеномика на Midnight (NIGHT) Открийте ключова информация за Midnight (NIGHT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Midnight (NIGHT) Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Официален уебсайт: https://www.midnight.io/ Бяла книга: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Купете NIGHT сега!

Токеномика и анализ на цената за Midnight (NIGHT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midnight (NIGHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 241.13K $ 241.13K $ 241.13K Общо предлагане: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Циркулиращо предлагане: $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Рекорд за всички времена: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0003235 $ 0.0003235 $ 0.0003235 Текуща цена: $ 0.00038751 $ 0.00038751 $ 0.00038751 Научете повече за цената на Midnight (NIGHT)

Токеномика на Midnight (NIGHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midnight (NIGHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIGHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIGHT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIGHT, разгледайте цената в реално време на токените NIGHT!

