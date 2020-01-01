Токеномика на Middle Earth AI (MEARTH) Открийте ключова информация за Middle Earth AI (MEARTH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Middle Earth AI (MEARTH) Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Официален уебсайт: https://www.middleearth.world/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view Купете MEARTH сега!

Токеномика и анализ на цената за Middle Earth AI (MEARTH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Middle Earth AI (MEARTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.70K $ 16.70K $ 16.70K Общо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Циркулиращо предлагане: $ 939.69M $ 939.69M $ 939.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.77K $ 17.77K $ 17.77K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Middle Earth AI (MEARTH)

Токеномика на Middle Earth AI (MEARTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Middle Earth AI (MEARTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEARTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEARTH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEARTH, разгледайте цената в реално време на токените MEARTH!

