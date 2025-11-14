Токеномика на Midas The Minotaur (MIDAS) Открийте ключова информация за Midas The Minotaur (MIDAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Midas The Minotaur (MIDAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas The Minotaur (MIDAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.19M Общо предлагане: $ 8.89B Циркулиращо предлагане: $ 8.89B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.19M Рекорд за всички времена: $ 0.00085309 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011225 Текуща цена: $ 0.00047216

Информация за Midas The Minotaur (MIDAS) Официален уебсайт: https://www.midasonbase.com/ Бяла книга: https://framerusercontent.com/assets/JayOxN4vkT1n6cC4Nu8rNjGGKT8.pdf

Токеномика на Midas The Minotaur (MIDAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas The Minotaur (MIDAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIDAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIDAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIDAS, разгледайте цената в реално време на токените MIDAS!

Прогноза за цената за MIDAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MIDAS? Нашата страница за прогноза за цената MIDAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

