Информация за цената за Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -13.14% Промяна на цената (1д) -11.45% Промяна на цената (7д) +6.56% Промяна на цената (7д) +6.56%

Цената в реално време за Midas The Minotaur (MIDAS) е--. През последните 24 часа MIDAS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIDAS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIDAS има промяна от -13.14% за последния час, -11.45% за 24 часа и +6.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas The Minotaur (MIDAS)

Пазарна капитализация $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Циркулиращо предлагане 8.89B 8.89B 8.89B Общо предлагане 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Текущата пазарна капитализация на Midas The Minotaur е $ 4.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MIDAS е 8.89B, като общото предлагане е 8888888888.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.87M.