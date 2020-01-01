Токеномика на Midas of DeFi (MIDAS) Открийте ключова информация за Midas of DeFi (MIDAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Midas of DeFi (MIDAS) The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Официален уебсайт: https://midasofdefi.xyz

Токеномика и анализ на цената за Midas of DeFi (MIDAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas of DeFi (MIDAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.23K Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.23K Рекорд за всички времена: $ 0.00801736 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00027228

Токеномика на Midas of DeFi (MIDAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Midas of DeFi (MIDAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIDAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIDAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIDAS, разгледайте цената в реално време на токените MIDAS!

