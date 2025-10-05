Цената в реално време на Midas mTBILL днес е 1.039 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MTBILL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MTBILL в MEXC сега.Цената в реално време на Midas mTBILL днес е 1.039 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MTBILL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MTBILL в MEXC сега.

Повече за MTBILL

MTBILLценова информация

Официален уебсайт на MTBILL

Токеномика на MTBILL

MTBILL ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Midas mTBILL Лого

Midas mTBILL цена (MTBILL)

Не се намира в списъка

1 MTBILL към USD - цена в реално време:

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Midas mTBILL (MTBILL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:48:51 (UTC+8)

Информация за цената за Midas mTBILL (MTBILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24-часов нисък
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24-часов висок

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Цената в реално време за Midas mTBILL (MTBILL) е$1.039. През последните 24 часа MTBILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.039 до най-висока стойност $ 1.039, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MTBILL е $ 1.039, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.937036.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MTBILL има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mTBILL (MTBILL)

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,051,970.89808558
20,051,970.89808558 20,051,970.89808558

Текущата пазарна капитализация на Midas mTBILL е $ 20.84M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MTBILL е 20.05M, като общото предлагане е 20051970.89808558. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.84M.

История на цените за Midas mTBILL (MTBILL) USD

През днешния ден промяната в цената на Midas mTBILL към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Midas mTBILL към USD беше $ +0.0033858932.
През последните 60 дни промяната в цената на Midas mTBILL към USD беше $ +0.0062191423.
През последните 90 дни промяната в цената на Midas mTBILL към USD беше $ +0.00926195.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ +0.0033858932+0.33%
60 дни$ +0.0062191423+0.60%
90 дни$ +0.00926195+0.90%

Какво е Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Midas mTBILL (MTBILL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Midas mTBILL (USD)

Колко ще струва Midas mTBILL (MTBILL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Midas mTBILL (MTBILL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Midas mTBILL.

Проверете прогнозата за цената за Midas mTBILL сега!

MTBILL към местни валути

Токеномика на Midas mTBILL (MTBILL)

Разбирането на токеномиката на Midas mTBILL (MTBILL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MTBILL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Midas mTBILL (MTBILL)

Колко струва Midas mTBILL (MTBILL) днес?
Цената в реално време на MTBILL в USD е 1.039 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MTBILL към USD?
Текущата цена на MTBILL към USD е $ 1.039. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Midas mTBILL?
Пазарната капитализация за MTBILL е $ 20.84M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MTBILL?
Циркулиращото предлагане на MTBILL е 20.05M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MTBILL?
MTBILL постигна ATH цена от 1.039 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MTBILL?
MTBILL достигна ATL цена от 0.937036 USD.
Какъв е обемът на търговията на MTBILL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MTBILL е -- USD.
Ще се повиши ли MTBILL тази година?
MTBILL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MTBILL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:48:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Midas mTBILL (MTBILL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.