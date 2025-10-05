Информация за цената за Midas mTBILL (MTBILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24-часов нисък $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24-часов висок $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Рекорд за всички времена $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Най-ниска цена $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) +0.08% Промяна на цената (7д) +0.08%

Цената в реално време за Midas mTBILL (MTBILL) е$1.039. През последните 24 часа MTBILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.039 до най-висока стойност $ 1.039, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MTBILL е $ 1.039, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.937036.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MTBILL има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas mTBILL (MTBILL)

Пазарна капитализация $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Циркулиращо предлагане 20.05M 20.05M 20.05M Общо предлагане 20,051,970.89808558 20,051,970.89808558 20,051,970.89808558

Текущата пазарна капитализация на Midas mTBILL е $ 20.84M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MTBILL е 20.05M, като общото предлагане е 20051970.89808558. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.84M.