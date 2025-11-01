Информация за цената за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24-часов нисък $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 24-часов висок $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Рекорд за всички времена $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) +0.09% Промяна на цената (7д) +0.09%

Цената в реално време за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) е$1.009. През последните 24 часа MSYRUPUSDP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.009 до най-висока стойност $ 1.009, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSYRUPUSDP е $ 1.009, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSYRUPUSDP има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Пазарна капитализация $ 201.82M$ 201.82M $ 201.82M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 201.82M$ 201.82M $ 201.82M Циркулиращо предлагане 200.00M 200.00M 200.00M Общо предлагане 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Текущата пазарна капитализация на Midas msyrupUSDp е $ 201.82M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSYRUPUSDP е 200.00M, като общото предлагане е 199999099.5219583. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 201.82M.