Цената в реално време на Midas msyrupUSDp днес е 1.009 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MSYRUPUSDP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MSYRUPUSDP в MEXC сега.

Повече за MSYRUPUSDP

MSYRUPUSDPценова информация

Какво представлява MSYRUPUSDP

Бяла книга MSYRUPUSDP

Официален уебсайт на MSYRUPUSDP

Токеномика на MSYRUPUSDP

MSYRUPUSDP ценова прогноза

Midas msyrupUSDp цена (MSYRUPUSDP)

Не се намира в списъка

1 MSYRUPUSDP към USD - цена в реално време:

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
mexc
USD
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Ценова графика на живо
Информация за цената за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24-часов нисък
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24-часов висок

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Цената в реално време за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) е$1.009. През последните 24 часа MSYRUPUSDP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.009 до най-висока стойност $ 1.009, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSYRUPUSDP е $ 1.009, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSYRUPUSDP има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

--
----

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Текущата пазарна капитализация на Midas msyrupUSDp е $ 201.82M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSYRUPUSDP е 200.00M, като общото предлагане е 199999099.5219583. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 201.82M.

История на цените за Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) USD

През днешния ден промяната в цената на Midas msyrupUSDp към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Midas msyrupUSDp към USD беше $ +0.0070460488.
През последните 60 дни промяната в цената на Midas msyrupUSDp към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Midas msyrupUSDp към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ +0.0070460488+0.70%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Midas msyrupUSDp (USD)

Колко ще струва Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Midas msyrupUSDp.

Проверете прогнозата за цената за Midas msyrupUSDp сега!

MSYRUPUSDP към местни валути

Токеномика на Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Разбирането на токеномиката на Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MSYRUPUSDP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Колко струва Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) днес?
Цената в реално време на MSYRUPUSDP в USD е 1.009 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MSYRUPUSDP към USD?
Текущата цена на MSYRUPUSDP към USD е $ 1.009. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Midas msyrupUSDp?
Пазарната капитализация за MSYRUPUSDP е $ 201.82M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MSYRUPUSDP?
Циркулиращото предлагане на MSYRUPUSDP е 200.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP постигна ATH цена от 1.009 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MSYRUPUSDP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MSYRUPUSDP е -- USD.
Ще се повиши ли MSYRUPUSDP тази година?
MSYRUPUSDP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MSYRUPUSDP за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

