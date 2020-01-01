Токеномика на Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)
Информация за Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)
mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.
Токеномика и анализ на цената за Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MRE7YIELD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MRE7YIELD токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MRE7YIELD, разгледайте цената в реално време на токените MRE7YIELD!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.